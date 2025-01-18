Возз'єднання "кєнтів": Алієв став гравцем IGNIS, за який виступає Мілевський

Колишній хавбек Динамо Київ Олександр Алієв офіційно став гравцем команди IGNIS, і цю новину клуб підтвердив у соцмережах.

Виглядає так, що український медіафутбол чекає на нову еру з участю двох футбольних легенд: Артема Мілевського та Олександра Алієва.

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Обидва футболісти, чиї імена добре відомі у світі нашого футболу, знову об’єднали свої зусилля в одній команді, і це справжнє воззʼєднання "кєнтів".

Історія їхнього повернення у спільну команду цікава та насичена. Мілевський, який розпочав свою медіафутбольну кар'єру в IGNIS, тепер знову зібрав старих друзів під одним дахом. Алієв, тим часом, виступав за PROFAN, і саме в зустрічі цих двох команд між ними відбулося примирення після тривалої сварки.

Нагадаємо, що вже цієї неділі, 19 січня, команда IGNIS зустрінеться з Ruh Media Team, а через декілька тижнів вони візьмуть участь у медіафутбольному турнірі UA Steel Cup у Винниках.