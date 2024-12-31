Гол Алієва увійшов до рейтингу найсильніших ударів в історії футболу

Гол колишнього хавбека Динамо і збірної України увійшов до рейтингу найсильніших ударів в історії футболу.

Видання SPORX створило свій топ-7 із забитих м'ячів, самостійно порахувавши швидкість "пострілу" багатьох футболістів.

Олександр Алієв, а точніше його гол у ворота збірної Туреччини на юнацькому ЧС-2005 посів сьоме місце. Швидкість мʼяча після удару українця склала 131 км/г.

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До цього рейтингу також увійшли голи Златана Ібрагімовича, Роберто Карлоса, Ар'єна Роббена і багатьох інших.

Першу сходинку посів забитий м'яч хавбека Шальке Хамі Мандіралі, який має шалену швидкість 266 км/г.

Нагадаємо, Олександр Алієв завершив професійну футбольну кар'єру у 2018 році. Після цього він зосередився на участі в аматорських турнірах та медіафутбольній лізі.