Матч шедевральних асистів: Кривбас та Рух зіграли внічию у 12 турі УПЛ

Кривбас та Рух розійшлися миром у 12 турі Української Прем’єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:1.

В середині першого тайму Кривбас створив перший гольовий момент, коли воротар Руху помилився на виході й Артур Микитишин із лінії воротарського пробивав головою, але не влучив у площину воріт.

Не забиваєш ти – забивають тобі. За кілька хвилин ця проста футбольна істина знову справдилася, коли Рух реалізував свій момент. Олексій Сич виконав ідеальний крос на дальню стійку, а Ярослав Карабін в один дотик відправив м’яч у сітку воріт.

Кривбас відігрався вже на початку другого тайму. Даніель Соса чудовим пасом з глибини вивів Максима Задераку віч-на-віч з воротарем, а той переграв голкіпера і забив у пусті ворота.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 4 листопада

Кривбас – Рух 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Карабін 36, 1:1 – Задерака 48

Кривбас: Кліщук, Кузик, Драмбаєв, Понєдєльнік, Бандейра, Бізімана, Вакулко (Твердохліб 56), Ілич, Микитишин (Кожушко 71), Задерака, Соса.

Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Холод, Сич, Підгурський, Федор (Притула 65), Пастух, Підгурський, Квасниця (Рунич 65), Краснопір (Климчук 74).

Попередження: Твердохліб – Дідик

Ні Кривбас, ні Рух не змінили своє положення в турнірній таблиці після цього матчу. Криворізька команда залишається шостим із 18 очками в активі, а львів’яни перебувають на 8 сходинці, маючи на три пункти менше.

У наступному турі Кривбас зіграє на виїзді проти Колоса, а Рух протистоятиме Вересу.