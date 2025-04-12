Нікому не дав себе пройти: Миколенко – один з кращих гравців Евертона у матчі з Ноттінгемом

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко взяв участь у матчі своєї команди в 32 турі АПЛ проти Ноттінгем Форест.

Український фулбек повернувся до стартового складі "ірисок" після того, як він пропустив гру з Арсеналом (1:1) через пошкодження. Своїм виступом Миколенко допоміг команді Девіда Моєс вирвати перемогу над "лісниками" з рахунком 1:0.

Віталій провів на полі весь доступний ігровий час. За його старання SofaScore нагородив 25-річного захисника оцінкою 7,5, що є третім найкращим показником серед усіх учасників матчу. Кращу оцінку за Віталія отримали лише Джордан Пікфорд (7,8) та Джеймс Тарковські (7,8), якого визнали найкращим гравцем поєдинку.

У цьому матчі Миколенко зробив три виноси м'яча, один відбір, виграв 2 з 2 дуелей на землі та 1 з 2 – у повітрі. За 9 втрат м'яча та одного офсайду Віталій заробив на собі один фол, 72 рази торкнувся м'яча, віддав 51 з 55 передач (93%), а також не дозволив нікому пройти через себе.

Після 32 зіграних турів Евертон посідає 14 місце, маючи в активі 38 очок. В наступному турі команда Миколенка прийматиме Манчестер Сіті. Ця гра відбудеться 19 квітня.

Раніше стало відомо, що Олександр Зінченко розпочне у старті матч Арсенала та Брентфорда.