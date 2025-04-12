Зінченко вийде в основі Арсенала на матч із Брентфордом, Ярмолюк у запасі
Олександр Зінченко
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Головні тренер Арсенала та Брентфорда, Мікель Артета та Андоні Іраола, визначилися зі складами на матч 32 туру АПЛ.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.
В основі Арсенала вийде хавбек збірної України Олександр Зінченко. Інший українець, Єгор Ярмолюк, залишився у запасі Брентфорда.
Склади команд:
Арсенал: Райя, Зінченко, Саліба, Ківіор, Тірні, Парті, Жоржиньо, Райс, Нванері, Мартінеллі, Троссард
Брентфорд: Флеккен, ван дер Берг, Аєр, Коллінз, Норгорд, Шаде, Вісса, Мбеумо, Дамсгор, Янельт, Льюїс-Поттер
На даний момент Арсенал іде другим у турнірній таблиці АПЛ з 31 очком у активі, Брентфорд 12-й з 42 балами.
Раніше Манчестер Сіті вдома розгромив Крістал Пелес із рахунком 5:2.