Зінченко вийде в основі Арсенала на матч із Брентфордом, Ярмолюк у запасі

Головні тренер Арсенала та Брентфорда, Мікель Артета та Андоні Іраола, визначилися зі складами на матч 32 туру АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

В основі Арсенала вийде хавбек збірної України Олександр Зінченко. Інший українець, Єгор Ярмолюк, залишився у запасі Брентфорда.

Склади команд:

Арсенал: Райя, Зінченко, Саліба, Ківіор, Тірні, Парті, Жоржиньо, Райс, Нванері, Мартінеллі, Троссард

Брентфорд: Флеккен, ван дер Берг, Аєр, Коллінз, Норгорд, Шаде, Вісса, Мбеумо, Дамсгор, Янельт, Льюїс-Поттер

На даний момент Арсенал іде другим у турнірній таблиці АПЛ з 31 очком у активі, Брентфорд 12-й з 42 балами.

Раніше Манчестер Сіті вдома розгромив Крістал Пелес із рахунком 5:2.