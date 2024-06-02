Вінісіус — перший бразилець, який забив більше одного гола у фіналах Ліги чемпіонів

Нападник Реала Вінісіус Жуніор відзначився голом у ворота дортмундської Боруссії в фіналі Ліги чемпіонів та став першим бразильцем, який забивав більше одного м'яча у фіналах турніру.

Про це інформує Squawka.

Форвард відзначився на 83-й хвилині після передачі Джуда Беллінгема. Раніше він забив гол у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (2022 рік).

Також бразилець став наймолодшим гравцем, який забивав у двох вирішальних матчах турніру. Вінісіус відзначився у віці 23 років та 325 днів.

Vinícius Júnior is the first ever Brazilian to score in multiple Champions League finals. 🇧🇷#UCLFinal pic.twitter.com/PkZ1xa8htO — Squawka (@Squawka) June 1, 2024

Нагадаємо, Реал здобув свій 15-й трофей в історії.