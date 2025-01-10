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Вінісіус обмірковує купівлю португальського клубу

Олексій Погорелов — 10 січня 2025, 23:14
Вінісіус обмірковує купівлю португальського клубу
Вінісіус Жуніор
Transfermarkt

Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор у майбутньому може стати власником одного з клубів другого за силою дивізіону Португалії.

Про ці наміри 24-річного футболіста повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Вінісіус думає про потенційне придбання клубу з огляду на майбутні плани після завершення кар'єри гравця.

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У другому португальському дивізіоні грають 18 клубів, включно з резервними командами Бенфіки Анатолія Трубіна та Порту.

Якщо Жуніор наважиться на цей крок, він буде не першим діючим футболістом, який придбає клуб.

Н'Голо Канте володіє клубом Ексельсіор з третього бельгійського дивізіона, а одноклубник Вінісіуса Кіліан Мбаппе у липні минулого року став мажоритарним акціонером Кана з Ліги 2.

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