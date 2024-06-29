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Вінісіус — про Копа Америка: КОНМЕБОЛ погано ставиться до нас

Владислав Уткін — 29 червня, 11:00
Вінісіус — про Копа Америка: КОНМЕБОЛ погано ставиться до нас

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор розкритикув КОНМЕБОЛ за якість полів та суддів на Копа Америка-2024.

Про це бразилець сказав на післяматчевому інтерв'ю.

"Важко грати на цих стадіонах через поля, а судді не фіксують явні фоли проти нас.
Те, як КОНМЕБОЛ ставиться до нас — складно", — висловився Вінісіус.

Нагадаємо, Вінісіус оформив дубль в останньому матчі проти Парагваю та допоміг Бразилії здобути розгромну перемогу (4:1).

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).

КОНМЕБОЛ Збірна Бразилії з футболу Вінісіус Жуніор Копа Америка-2024

Вінісіус Жуніор

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