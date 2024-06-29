Вінісіус — про Копа Америка: КОНМЕБОЛ погано ставиться до нас

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор розкритикув КОНМЕБОЛ за якість полів та суддів на Копа Америка-2024.

Про це бразилець сказав на післяматчевому інтерв'ю.

"Важко грати на цих стадіонах через поля, а судді не фіксують явні фоли проти нас.

Те, як КОНМЕБОЛ ставиться до нас — складно", — висловився Вінісіус.

🗣️ Vinicius: “It is difficult to play in these stadiums, because of the pitch and the referees against us not giving the clear fouls. The way CONMEBOL treats us is complicated.” pic.twitter.com/o4TsmnLjX9 — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 29, 2024

Нагадаємо, Вінісіус оформив дубль в останньому матчі проти Парагваю та допоміг Бразилії здобути розгромну перемогу (4:1).

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).