Вінісіус — про Копа Америка: КОНМЕБОЛ погано ставиться до нас
Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор розкритикув КОНМЕБОЛ за якість полів та суддів на Копа Америка-2024.
Про це бразилець сказав на післяматчевому інтерв'ю.
"Важко грати на цих стадіонах через поля, а судді не фіксують явні фоли проти нас.
Те, як КОНМЕБОЛ ставиться до нас — складно", — висловився Вінісіус.
Нагадаємо, Вінісіус оформив дубль в останньому матчі проти Парагваю та допоміг Бразилії здобути розгромну перемогу (4:1).
48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).