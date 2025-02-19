Антоні номіновано на звання гравця місяця у Ла Лізі

Ла Ліга оголосила список номінантів на звання найкращого гравця місяця у лютому.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Іспанії.

Так, за нагороду боротимуться Антоні, Кіліан Мбаппе, Анте Будімір, Оян Сансет та Педрі.

Зазначимо, що бразильський вінгер приєднався до Бетіса під час зимового трансферного вікна, перейшовши на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

Антоні зіграв в межах Ла Ліги три матчі, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше футболіст висловився про свій час перебування в іспанському колективі.