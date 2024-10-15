Гуцуляк – про свою травму: Дякую за підтримку, все добре

Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк заспокоїв уболівальників національної команди, повідомивши, що з ним все гаразд після зіткнення головами у матчі Ліги Націй з Чехією (1:1),

Про це Олексій написав у соціальній мережі Instagram:

"Всім дякую за підтримку. Все добре".

Відзначимо, що на початку матчу з Чехією Олексій отримав сильний удар у голову після брутального зіткнення з Томашем Соучеком. Певний час гравець був не у свідомості, його виносили з поля на ношах.

У вівторок Українська асоціація футболу повідомила, що у гравця діагностували струс мозку.

За інформацією "ТаТоТаке", Гуцуляк пропустить кілька тижнів. До тренувань у загальній групі його допустять мінімум через 14 днів, тож 26-річний вінгер точно не допоможе Поліссю в матчах проти Лівого берега та Колоса.