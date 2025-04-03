Кевін: Такий клуб, як Шахтар, не може закінчувати сезон без трофеїв
Вінгер Шахтаря Кевін прокоментував свій переможний м'яч у грі з Олександрією та прохід команди до півфіналу Кубку України.
Слова 22-річного бразильц наводить сайт "гірників".
Основний час матчу 1/4 фіналу турніру закінчився нульовою нічиєю. І тільки на 109-й хвилині Кевін влучним ударом у дальню "дев'ятку" приніс своїй команді перемогу та місце в наступній стадії.
"Це був тривалий поєдинок, надзвичайно складне протистояння – нам сьогодні довелося зустрітися зі справді складним опонентом. Найважливіше, що ми зуміли забити той самий мʼяч і здобути важливу перемогу, з чого я дуже радію, а також щасливий бути автором гола. Тепер попереду ігри Кубка, що залишилися, і матчі чемпіонату, тож робитимемо все можливе, аби виграти якнайбільше трофеїв", – сказав Кевін.
Футболіст відзначив втому, яку він відчував по ходу додаткового часу поєдинку з Олександрією.
"Я попередній матч також провів від дзвінка до дзвінка, і це, звісно, мало вплив: коли бігаєш 120 хвилин, це не залишається непоміченим. Але дуже важливо було поговорити з Містером (Маріно Пушич) саме в перерві між основним часом та додатковим – він дійсно дав цей емоційний заряд, який допоміг нам зібратися та довести справу до кінця".
Наостанок бразильський гравець розповів, наскільки важливо Шахтарю виграти цього сезону Кубок України.
"Це завжди важливо. Така команда, як Шахтар, не може залишати порожню графу здобутих трофеїв протягом сезону, і ми завжди боремося за найвищі місця, включно з Кубком. Тому це насправді важлива перемога, а ми робитимемо все можливе, аби завершити цей шлях із трофеєм в Кубку України".
У нинішньому сезоні Кевін взяв участь у 25 матчах Шахтаря в усіх турнірах, в яких він відзначився 5 голами та 3 асистами.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 квітня, відбудеться жеребкування півфінальних пар Кубку України. За процесом можна буде стежити на нашому сайті завдяки онлайн-трансляції жеребкування.