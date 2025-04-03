Кевін: Такий клуб, як Шахтар, не може закінчувати сезон без трофеїв

Вінгер Шахтаря Кевін прокоментував свій переможний м'яч у грі з Олександрією та прохід команди до півфіналу Кубку України.

Слова 22-річного бразильц наводить сайт "гірників".

Основний час матчу 1/4 фіналу турніру закінчився нульовою нічиєю. І тільки на 109-й хвилині Кевін влучним ударом у дальню "дев'ятку" приніс своїй команді перемогу та місце в наступній стадії.

"Це був тривалий поєдинок, надзвичайно складне протистояння – нам сьогодні довелося зустрітися зі справді складним опонентом. Найважливіше, що ми зуміли забити той самий мʼяч і здобути важливу перемогу, з чого я дуже радію, а також щасливий бути автором гола. Тепер попереду ігри Кубка, що залишилися, і матчі чемпіонату, тож робитимемо все можливе, аби виграти якнайбільше трофеїв", – сказав Кевін.

Футболіст відзначив втому, яку він відчував по ходу додаткового часу поєдинку з Олександрією.

"Я попередній матч також провів від дзвінка до дзвінка, і це, звісно, мало вплив: коли бігаєш 120 хвилин, це не залишається непоміченим. Але дуже важливо було поговорити з Містером (Маріно Пушич) саме в перерві між основним часом та додатковим – він дійсно дав цей емоційний заряд, який допоміг нам зібратися та довести справу до кінця".

Наостанок бразильський гравець розповів, наскільки важливо Шахтарю виграти цього сезону Кубок України.

" Це завжди важливо. Така команда, як Шахтар, не може залишати порожню графу здобутих трофеїв протягом сезону, і ми завжди боремося за найвищі місця, включно з Кубком. Тому це насправді важлива перемога, а ми робитимемо все можливе, аби завершити цей шлях із трофеєм в Кубку України".

У нинішньому сезоні Кевін взяв участь у 25 матчах Шахтаря в усіх турнірах, в яких він відзначився 5 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 квітня, відбудеться жеребкування півфінальних пар Кубку України. За процесом можна буде стежити на нашому сайті завдяки онлайн-трансляції жеребкування.