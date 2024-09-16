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Вінісіус отримав нагороду найкращому гравцю Ліги чемпіонів сезону-2023/24

Володимир Кук — 16 вересня, 22:31
Вінісіус отримав нагороду найкращому гравцю Ліги чемпіонів сезону-2023/24
Вінісіус Жуніор
ФК Реал Мадрид

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор отримав приз найкращому гравцю Ліги чемпіонів за сезон-2023/24.

Про це він заявив у своєму Instagram-акаунті.

"Праця та особистість приведуть тебе до вершин. Дякую всім моїм партнерам по команді за це. Я вас люблю", – написав Вінісіус.

У сезоні-2023/24 Вінісіус став переможцем Ліги чемпіонів, Ла Ліги та Суперкубку Іспанії у складі Реала. Загалом бразилець зіграв 37 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 21 забитими м'ячами та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно 24-річний вінгер очолив рейтинг претендентів на отримання нагороди "Золотий м'яч". У цей список також потрапили ще 4 гравці "королівського клубу".

Реал Мадрид Вінісіус Жуніор Ліга чемпіонів-2023/24

Вінісіус Жуніор

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