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Металіст 1925 залишили ще п'ятеро гравців

Олексій Мурзак — 1 липня 2025, 19:13
Металіст 1925 залишили ще п'ятеро гравців
ФК Металіст 1925

Металіст 1925 продовжує кадрову чистку в команді.

Пресслужба харківського клубу повідомила, що колектив залишили ще п'ятеро гравців – Голден Мафвента, Владислав Бугай, Олександр Чороморець, Олексій Гусєв та Педро Артур.

Мафвента приєднався до команди в вересні 2024 року та провів 17 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Бугай приєднався до команди в вересні 2024 року та провів 18 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом.

Чорноморець приєднався до команди в лютому 2025 року та провів з того часу чотири матчі.

Гусєв приєднався до команди в лютому 2025 року та провів два матчі за Металіст 1925 Б.

Педро Артур приєднався до команди в січні 2025 року та провів три матчі.

Раніше клуб попрощався з колишнім форвардом Шахтаря Андрієм Борячуком, який став гравцем Епіцентра.

Напередодні команда оголосила про завершення співпраці ще з трьома футболістами.

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