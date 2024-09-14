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Петряк – про перемогу проти Інгульця: Для команди ці 3 очки дуже важливі

Володимир Кук — 14 вересня, 17:23
Петряк – про перемогу проти Інгульця: Для команди ці 3 очки дуже важливі
Іван Петряк
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Вінгер Чорноморця Іван Петряк прокоментував перемогу 1:0 над Інгульцем у 6 турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що для команди ці 3 очки дуже важливі.

Його слова передає Sport.ua.

"Обидві команди не хотіли програвати, тому для нас це важливі три очки. Ми їх не дуже багато заробили в попередніх турах. У нас не дуже легка ситуація, щодня під'їжджають нові футболісти, хтось залишає команду, тренерському штабу складно. Тому для нас ці три очки дуже важливі.

Багато молодих гравців, потрібен час. Футбол – командний вид спорту, потрібне взаєморозуміння, час усе покаже. Думаю, з кожною грою ми будемо додавати, результати покращуватимуться", – сказав Петряк.

Після 6 стартових матчів в УПЛ, Чорноморець набрав 6 з 18 можливих очків, та посідає 11 місце у турнірній таблиці.

Наступний матч одесити зіграють 21 вересня проти львівських Карпат.

Інгулець Петряк Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Петряк

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