Петряк – про перемогу проти Інгульця: Для команди ці 3 очки дуже важливі

Вінгер Чорноморця Іван Петряк прокоментував перемогу 1:0 над Інгульцем у 6 турі Української Прем'єр-ліги та заявив, що для команди ці 3 очки дуже важливі.

Його слова передає Sport.ua.

"Обидві команди не хотіли програвати, тому для нас це важливі три очки. Ми їх не дуже багато заробили в попередніх турах. У нас не дуже легка ситуація, щодня під'їжджають нові футболісти, хтось залишає команду, тренерському штабу складно. Тому для нас ці три очки дуже важливі.

Багато молодих гравців, потрібен час. Футбол – командний вид спорту, потрібне взаєморозуміння, час усе покаже. Думаю, з кожною грою ми будемо додавати, результати покращуватимуться", – сказав Петряк.