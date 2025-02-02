Мілан вручив Шевченку нагороду члену Залу слави клубу перед початком Дербі делла Мадонніна

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко став головною зіркою церемонії, яка відбулася перед початком матчу 23 туру Серії А між Міланом та Інтером.

Легенда "россонері" з'явився на "Сан-Сіро", де він отримав нагороду члена Залу слави італійського клубу з рук іншої легенди "дияволів" Франко Барезі. Варто зазначити, що саме великий центрбек став першим гравцем, якого ввели в Зал слави.

Нагадаємо, що 12 грудні Мілан увів у Зал слави одразу трьох нападників, одним з яких був Андрій Шевченко.

Разом із володарем Золотого м'яча-2004 там опинилися Марко Ван Бастен та Філіппо Індзагі. Церемонія за їхньої участі відбулася ще 15 грудня. Шевченко через свої зобов'язання не зміг бути присутнім у той день.

Раніше з'явилася інформація, що УАФ висунула Андрія Шевченка в якості кандидата у члени Виконкому УЄФА.