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Він доведе свою невинність: Палкін прокоментував скандал навколо Мудрика

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 17:52
Він доведе свою невинність: Палкін прокоментував скандал навколо Мудрика
Михайло Мудрик
Фото ВВС

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував допінг-скандал навколо вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Функціонер опублікував свою думку в Instagram Stories.

"Михайло Мудрик відомий професійний спортсмен. Я маю високу довіру до нього та повністю підтримую. Переконаний, що він зможе довести свою невинність", – написав Палкін.

Зазначимо, що українського футболіста тимчасово відсторонено від футболу, а Челсі вже розпочав розслідування.

Сам Мудрик вже прокоментував провалений допінг-тест заявивши, що ніколи не вживав заборонених препаратів навмисно.

У поточному сезоні вінгер зіграв у 15 матчах за Челсі, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше Чемпіон розповідав про можливі наслідки позитивної допінг-проби Мудрика.

Сергій Палкін Челсі Михайло Мудрик

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