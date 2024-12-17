За крок від прірви. Позитивна допінг-проба Мудрика: які наслідки варто враховувати вже зараз

Півзахисник збірної України та англійського Челсі Михайло Мудрик може отримати тривалу дискваліфікацію. Про це стало відомо після підтвердженої інформації про позитивний тест футболіста на допінг. Як стало відомо, в організмі гравця могла бути виявлена така заборонена речовина, як мілдронат.

Чемпіон розмірковує над актуальною темою та заглядає в майбутнє. Який розвиток матиме ситуація у випадку найгіршого сценарію, та що треба розуміти вже сьогодні, щоб бути готовими до завтра?

Збірна України може зіштовхнутися з дефіцитом флангових атакувальних футболістів

У жовтневих та матчах листопада головна команда країни вже вдруге за останні півроку, проте знову – несподівано, відчула на собі весь негативний ефект недостатньої кількості кваліфікованих кадрів на позиції вінгерів. Здавалося, ще перед початком першості Європи-2024 ця позиція жодних записать викликати не могла. Із наявністю в розпорядженні Сергія Реброва таких гравців, як Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков та Михайло Мудрик за фланги атаки можна було не переживати. Та вже на самому Євро в останній грі групового раунду з Бельгією Україна була "обезкрилена" – в стартовому складі не вийшов жоден із перелічених футболістів, а Ребров вирішив обійтися насиченням захисту та центру поля.

Восени ситуація повторилася. Травми обсіли і Ярмоленка, і Циганкова, тоді як Мудрик отримав можливість приміряти на себе ношу лідера вже не не словах. І в грі з Грузією очікування вболівальників нарешті виправдав. Однак тепер "синьо-жовта" дружина може бути позбавлена єдиного лівого атакувального півзахисника з пропискою у клубі провідного чемпіонату Європи, а Реброву доведеться будувати гру вже не навколо футболістів, імена яких відомі далеко за межами України, а з урахуванням специфіки середовища, в якому "варяться" зірки найслабшої за останні 20 років УПЛ.

Черговий український футболіст лінії атаки ризикує провалитися в Англії остаточно

Олександр Євтушок, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Воронін, Андрій Ярмоленко. Ці відомі знає кожен український любитель футболу зі "стажем" уболівання. Як знає й те, що кожен з них із різних причин не зумів довести своє право вважатися зіркою глядацьких симпатій на Туманному Альбіоні.

Та кожен з перелічених гравців не заграв у АПЛ з футбольних причин. У випадку Михайла Мудрика український футбол може отримати абсолютний прецедент – безвідповідального ставлення до виконання своїх обов'язків за контрактом. Зайве говорити, що такий розвиток перекреслить усі сподівання ексфутболіста Шахтаря заграти і в більш скромному клубі Англії – після тривалої паузи в кар'єрі й на фоні нинішнього "багажу" на "Стемфорд Брідж" попитом на ринку такий виконавець не користуватиметься. Як і зробить питання підписання нових футболістів з українським паспортом таким, яке викликатиме ще більше сумнівів у керівних колах клубів найсильнішої ліги після поки невдалого періоду Мудрика в Челсі.

Мудрик та кар'єра в Західній Європі – остаточне "прощавай"?

Трансфер Михайла Мудрика в Челсі викликав подив ще до його офіційного проведення. І таким залишився не тільки після оформлення рекордної цифри в історії українського футболу, а й після, як перших, так і останніх ігор Михайла за "синіх". Повіривши у неймовірний талант українця, Челсі ризикнув. І як ніколи близький до провалу.

Однак Челсі – клуб англійський, українського ж вболівальника доля Мудрика цікавить з огляду на й без того невтішний стан справ із ігровою практикою та показниками забитих м'ячів і гольових передач українця за кордоном. Власне, позитив від Мудрика у складі Челсі можна перелічити чи не на пальцях однієї руки. Звісно, насправді кількість результативних дій Мудрика у складі лондонців наближається до двох десятків, однак за ці майже 2 "аристократичні" роки Михайло не тільки не став лідером нової команди (куди там!..), а тільки явно програв конкуренцію на своїй позиції. Про можливі інші варіанти продовження кар'єри Мудриком ЗМІ "ліниво" говорили й раніше – по суті, жоден із наведених пресою, як виявлялося, "варіантів", чимось серйозним на практиці не був, і врешті міг трактуватися хіба що звичайнісіньким "вкидом". У випадку ж якщо історія з допінгом виявиться гіркою реальністю, на Мудрика чекає сценарій зовсім не тих, на кого він рівнявся на словах, а, до прикладу, іншого українця, в якого амбіції аж ніяк не відповідали його справжньому рівню. Якщо хто забув, мова про ще одного ексгравця Шахтаря, який відверто загубився на Заході – Віктора Коваленка.