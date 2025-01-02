Грай і володарюй: як Віктор Орбан побудував футбольну імперію в центральній Європі

Мало хто знає, та перший візит на посту прем'єра Віктор Орбан зробив до Парижа на фінал ЧС-1998.

Ймовірно, він щирий уболівальник.

Вкупі з майже необмеженою владою – могутня суміш.

У 2007 році в Фельчуті, рідному селі прем'єра, відкрили футбольну академію, яку назвали ім'ям Ференца Пушкаша, найвидатнішого з мадярів. Вже за 6 років їхня команда піднялася до угорської еліти і відтоді тричі виступала в єврокубках.

У Фельчуті лише 1600 людей, але їхній стадіон Панчо Арена вміщує 3900 глядачів. В проєкт вклав 13 млн євро Лорінц Месарош, друг Орбана і найбагатший бізнесмен країни.

Мільйонери Іштван Гаранчі, Шандор Чаньї, держсекретар Андраш Таллай працюють з іншими клубами.

Загалом по Угорщині понад 40 стадіонів було відремонтовано за 2,5 млрд євро з 2010 року. 1590 полів побудували з нуля і ще понад 2800 – реконструйовали. Будапештська Пушкаш Арена за півмільярда прийме фінал ЛЧ-2026; раніше тут вже грали фінал ЛЄ-2023 і матчі Євро-2020. Також і угорська збірна повернулася на великі турніри вперше з 1986 року.

"Зараз наша команда починає матч із шансами перемогти будь-кого. Ми вже не маленькі хлопчики. Ми чоловіки, що виходять і прагнуть вас перемогти", – Орбан перебільшує, але цей гріх легко вибачити.

Гірше з розкраданнями на будівництвах – активісти всіх мастей пишуть, що там жахи.

Ну, але й це – лише квіточки у порівнянні з найнебезпечнішою футбольною діяльністю Орбана, що розгортається далеко за межами Угорщини.



***

Дунайска Стреда – містечко на півдні Словаччини, де понад 70% від 23 тисяч мешканів це етнічні угорці.

Великого футболу тут ніколи не було. Місцевий ДАК 1904 – клуб-ліфт, що балансував між елітою й трясовиною, поки у 2014-му сюди не вклався Оскар Вілад.

"Ну так, ми з Віктором називаємо один одного по імені, ми знайомі аж з 1990 року", – не приховує мільйонер.

Він заступник гендира угорської нафтогазової компанії MOL, що займається видобутком, транспортуванням і переробкою сировини в тому числі й в Росії. Про розрив зв'язків з Москвою тут навіть мова не йде – навпаки, тримаються за неї попри все.

У Дунайскій Стреді MOL побудувала стадіон MOL Арена, а ще сучасну академію за 6,5 млн євро та вклала в скаутинг та підбір персоналу ще 4 млн. Чималі інвестиції отримала й перша команда – і так ДАК 1904 із середнячка швидко перетворився на головного конкурента братиславського Слована, що двічі брав срібло за останні 4 сезони.

"У них одна з найкращих інфраструктур у Словаччині. Це вже дає результат, але головне попереду", – запевняє журналіст Ян Ясенка.

Як і решта словаків, він не особливо радий прогресу ДАК, адже на його матчах співають угорський гімн та народних пісень. У 2019-му парламент це заборонив, але Вілад запевнив, що платитиме всі подібні штрафи за фанатів, чим дуже тих підбадьорив.

Останніми роками матчі ДАК 1904 проти Слована – це завжди жарко; не раз доходило до сутичок.

"У нас погані стосунки зі словацькими клубами", – визнає фанат Мате Ковач. "Усі ультраси ненавидять нас за те, що ми угорці. Але ми й далі будемо підтримувати наш клуб саме угорською мовою, бо ми цим пишаємось".

Паралельно угорський уряд інвестує в освіту, пресу, церкву на півдні Словаччини.

Наслідок – ще ніколи за останні 80 років місцеві угорці не почували себе настільки пов'язаними з Будапештом.

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В сербській Воєводині клуб, що виступає в Європі, виріс навіть швидше.

ТСК із Бачки Тополи – вже знайома назва для всіх фанів мультифіда Ліги конференцій.

Давним-давно містечко заснували переселенці з Угорщини; зараз їхніх нащадків тут понад половина. Сам Єне Кальмар, тренер видатного Гонведа 50-х, завершував кар'єру в цьому місті.

"Це був чудовий підйом. Тополі знадобилося 6 років, аби перейти з 3-го дивізіону до Суперліги Сербії. Це не бозна-який ривок, але ТСК – особливий випадок через свої амбіції", – каже журналіст Владімір Новакович.

Угорський інвестор вже вклав у ТСК понад 30 млн євро – гігантські гроші навіть за мірками белградських Црвени Звезди та Партизана.

А що серби?

Аби вони не сердилися і не включали знаменитий на всі Балкани націоналізм, ТСК не наполягає на угорській мові та символіці на матчах, і загалом веде себе скромно, а не як ДАК у Словаччині.

Будапешт та Белград – союзники, що підписали угоду про стратегічну співпрацю, і не хочуть сварок. В політичному сенсі їх об'єднують недовіра до ЄС, лояльність РФ і деякий реваншизм, бо ж обоє вважають, що їх в різний час територіально обікрали.

"Ми бачили напругу з клубами Орбана в інших країнах, але тут все було чудово. Я ще не зустрічав жодної людини, якій би заважав угорський клуб. Тут це новинка – що хтось вкладає великі гроші в академію та інфраструктуру", – Новакович бачить одні плюси і нагадує, що Црвена Звезда з Партизаном займали перші два місця в 14 сезонах з останніх 17. Поява дружньої третьої сили тут – цікава екзотика.

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Тим часом в Румунії ситуація кардинально інша, і Орбана з його футболом ненавидять.

Край Секеї – історична мадярська область прямо в центрі Румунії далеко від кордону з Угорщиною. Її населення – десь 1,5 млн, і тут зроду не було великих клубів та перемог.

Зараз це вже не так.

Клуб Сепсі заснували в 2011-му в містечку, яке румуни називають Сфинту-Георге, а угорці – Сепсісентдйордь.

"Раніше тут гаряче підтримували жіночу баскетбольну команду Сепсі. Я був на їхніх матчах і ніде не бачив у нас такої атмосфери. А коли Сепсі добудував футбольний стадіон – всі потягнулися туди", – розповідає журналіст Разван Лутак.

Завдяки грошам із Будапешта Сепсі піднявся з 4-го дивізіону до еліти за 4 роки.

Лише в 2022-му до бюджету клубу прийшло понад 6 млн євро з-за кордону – румуни можуть хіба позаздрити такій розкоші.

"Якщо Сепсі наблизиться до вершини, я потрачу всі свої гроші на футбол. Ми знищимо все, що з ними пов'язано", – кричав Джиджи Бекалі, що вже довів до ручки Стяуа, і від того його популізм особливо кумедний.

Тим часом клуб зі Сфинту-Георге вже виграв два Кубки Румунії в 2022-му та 2023-му.

В них дуже часто неспокійно. В 2023-му матч між Сепсі та Крайовою скасували через антиугорські скандування. Бухарестське Динамо штрафували за пісню «Геть угорців з нашої країни» у 2021-му, а у 2020-му призупиняли матч Сепсі з Петролулом, бо в "угорців" полетів з трибун всякий непотріб, коли вони заспівали свій гімн і підняли синьо-золотий прапор Секеї.

Орбан лише підливає олії в вогонь, коли йде на трибуни вболівати за Сепсі в шарфі з мапою довоєнної Угорщини, що включала в себе ледь не половину румунських земель.

Апогеєм неповаги до офіційного Бухареста став товариський матч між Угорщиною U18 та командою U18 землі Секеї.

"Ми, угорці, не асимільована нація. І ми не хочемо асимілюватися. Попереду важкі часи, і ми повинні залишитися єдиними, щоб зберегти наші національні амбіції. Батьківщина у нас одна, і Трансильванія з іншими територіями, що населені угорцями, мають залишитися єдиними", – проголосив політик, георгафічно знаходячись... в Румунії.

Все це плутає людей, змушує їх сумніватися; провокує конфлікти.

Орбан побудував найкращі в Румунії хокейні зали саме в землі Секеї, і коли місцева молодіжка поступилася угорській, то вони разом заспівали один і той же гімн.

Між тим народжений у Трансильванії воротар Сепсі Роланд Ніцуй навіть не приховує: "Якби мені зателефонували зі збірної Угорщини – моя мрія збулася б. Тут нема про що думати".

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І це ще не все, бо є також Осієк у Хорватії та Лендава в Словенії.

Перший придбав вже згаданий Месарош у 2016-му, і там все пройшло за перевіреною схемою – нова академія на 15 га, манеж, стадіон. Основа теж непогана – бореться за місце в єврокубках.

Ще 5,9 млн євро вже отримала ФК Нафта Лендава, що очолює таблицю другого словенського дивізіону. Тут за документами керує такий собі Габор Вег, чия компанія будувала штучні поля для Академії Пушкаша, що належить Месарошу.

Обидва клуби знаходяться на етнічних угорських територіях, де, щоправда, мадяри уже в меншості: Осієк – у Барані, Лендава – в Прекмур'ї.

І вже точно не міг Орбан оминути увагою українське Закарпаття, тож вже у 2020-му в селі Дерцен біля Мукачевого відкрили школу такого собі клубу Мункач. 6 полів, корпус на 115 місць, де з 320 дітьми працювали 28 тренерів – причому малишню вчили угорською мовою, а найталановитішим пропонували переїзд до Кишварди і громадянство.

Саму Кишварду ЗМІ пов'язують з ексміністром розвитку Угорщини Міклошем Шестаком, та й на всіх ключових посадах в Мункачі теж угорці – Аттіла Ревес, Золтан Сільваші.

У сезоні-2021/22 вони навіть заявилися на Другу лігу, але після російського вторгнення професійну команду ліквідували; залишилися тільки діти, яких далі вперто націлюють на Угорщину.

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Ймовірно, інакше їх би не фінансували – це ж не футбольний проєкт, а геополітичний.

"Ми бачимо це в усьому світі: Дональд Трамп робить Америку знову великою, Сі робить Китай великим, Путін – Росію. Політика Орбана грає на наративі зробити Угорщину знову великою. Це такий деспотичний шаблон ХХІ століття, за яким спорт, зокрема футбол, є засобом утвердження влади, але також створює імідж країни", – пояснює професор спорту бізнес-школи SKEMA Саймон Чедвік.

Грубо кажучи, завдяки футболу Орбан отримав доступ, якого інакше б не здобув, і показує Угорщину сильнішою, ніж вона є насправді.

На додачу "новонавернені" в чужих країнах його мало не обожнюють. Якщо у 2014-му 125 тисяч угорців за кордоном проголосували за ФІДЕС, то в 2022-му вже 260 тисяч. Рейтинг серед них 94% – гарна підмога перед будь-якими виборами.

Мапа розселення угорців, wikipedia.org

Тим часом на іншій чаші терезів – величезні витрати грошей, зіпсовані стосунки з більшістю сусідів і ризик біди, адже передбачити дії накачаної пропагандою меншості – безнадійна справа. А раптом рвоне?

Сепсі, ДАК чи Мункач – назви, може, й різні, але суть одна. Орбану здається, що він тут бенефіціар, але цей матч із тих, де переможців може не бути.