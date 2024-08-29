Циганков — найкращий гравець матчу з Осасуною

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем 3 туру чемпіонату Іспанії з Осасуною за версією SofaScore.

Оцінка 26-річного вінгера — 8,5. Віктор розпочав поєдинок у стартовому складі та був замінений на 81-й хвилині гри. На його рахунку гол та результативна передача — це його перші результативні дії у поточному сезоні Ла Ліги.

Зазначимо, що Циганков перший тур пропустив через хворобу, в тому матчі Жирона розписала мирову з Бетісом. А у 2 турі "червоно-білі" з українцем поступились мадридському Атлетико.

Наразі Жирона з 4 очками посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату.