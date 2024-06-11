Циганков: Добре, що змогли перевірити себе при такому сценарії гри

Вінгер збірної України з футболу Віктор Циганков поділився враженнями від товариського матчу проти Молдови.

Гравець дав коментар на післяматчевому інтерв'ю.

"Забили швидкий м'яч, стало легше грати набагато, володіли ініціативою, створювали моменти, забили другий, стало ще легше. Добре, що мали такий сценарій. Змогли перевірити себе, задоволені.

Грубості? Нормальна гра, звісно, ніхто не хотів програвати. Було важливо підготувати себе, бо на ЄВРО ніхто не даватиме спокійно грати.

Другий гол? З хлопцями легко грати, всі розуміють, що треба розуміти в конкретній ситуації, у всіх є якість. Задоволений, що змогли так забити. Сподіваюся, що в майбутньому будуть ще такі голи.

Євро — це свято для нас, для людей, для країни, тому хочеться подарувати їм класні емоції, ми розуміємо відповідальність. Хочемо подарувати гарне Євро для наших людей.

Ми їдемо на чемпіонат Європи не просто зіграти, ми знаємо, за кого ми б'ємося. Усе залежатиме від результату. Сподіваюся, що в нас усе вийде. Оптимістично дивимося на майбутні матчі. Вірю в нашу перемогу", — сказав Циганков.