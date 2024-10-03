Виглядає погано: тренер Жирони прокоментував травму Циганкова

Головний тренер Жирони Мічел Санчес повідомив, що у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Феєноорда Віктор Циганков пошкодив задню поверхню стегна.

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції. Слова Мічела наводить Marca.

"Виглядає погано. Йому ще потрібно обстежитися. Це травма задньої поверхні стегна, все залежить від сантиметрів. Віктор – важливий гравець, як Ромеу та Блінд, але у нас є глибина складу", – сказав Мічел.

Нагадаємо, Циганков зашкутильгав на 25-й хвилині та відразу попросив заміну. За оцінкою спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, на відновлення піде щонайменше три тижні, тож Віктор не допоможе збірній України у жовтневих матчах проти Грузії та Чехії.

Жирона вдома поступилася Феєноорду з рахунком 2:3. У перших двох турах основного етапу Ліги чемпіонів команда Мічела не набрала жодного очка.