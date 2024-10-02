Циганков ризикує пропустити жовтневі матчі збірної України

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, український вінгер Жирони Віктор Циганков вибув щонайменше на три тижні.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Футболіст зашкутильгав на 25-й хвилині гри з Феєнордом у Лізі чемпіонів, після чого попросив заміну.

На думку лікаря, гравець зазнав рецидиву травми задньої поверхні стегна, яка турбувала його на чемпіонаті Європи.

"Типовий механізм для цієї травми – спринт + розтяг мʼязу (дотягування за мʼячем). Як мінімум, від такої травми слід відновлюватися 3 тижні. Навіть якщо це буде перший ступінь травми – Віктор зможе повернутися на поле не раніше 23 жовтня. Правда, зважаючи на рецидивний характер травми, вартувало би взяти триваліший час для надійнішого відновлення", – написав фахівець.

Для 26-річного вінгера це був восьмий матч за іспанську команду у поточному сезоні. На його рахунку – 1 гол та 1 асист.

Нагадаємо, Циганков отримав виклик у збірну України на матчі Ліги націй проти Грузії та Чехії, які відбудуться 11 та 14 жовтня.