У 47 разів більше, ніж зіграв за Барселону: відомо, скільки часу Неймар витратив на CS2

У соцмережі потрапив скріншот з акаунта Неймара в Steam, який розлетівся серед фанатів та шокував багатьох з них через кількість часу, проведеного за комп'ютером, а саме за іграми.

Зірковий бразилець, який свого часу був частиною легендарного тріо МСН у Барселоні, провів на полі у футболці каталонців 15 342 хвилини – це приблизно 256 годин. Але коли справа доходить до улюбленої відеогри нападника, цифри виглядають ще більш вражаючими.

Неймар награв у Counter-Strike 2 неймовірні 11 345 годин! Це у понад 47 разів більше, ніж його ігровий час за Барселону. Для порівняння, щоб досягти такої цифри, потрібно грати без зупинки 472 дні поспіль.

Фанати вже давно знають про любов бразильця до CS, адже він неодноразово стрімив свої матчі та навіть грав із професійними геймерами. До того ж, Неймар товаришує з українським кіберспортсменом Олександром S1mple Костилєвим.

Нагадаємо, граючи за Барселону з 2013 по 2017 рік, Неймар виграв 8 трофеїв. Він став чемпіоном Іспанії двічі, тричі виграв Кубок Іспанії і одного разу – Суперкубок Іспанії. На міжнародній арені він допоміг каталонцям виграти Лігу чемпіонів у сезоні, після чого разом із командою здобув і Суперкубок УЄФА, а потім – клубний чемпіонат світу.

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Нещодавно 33-річний бразилець повернувся до рідного Сантоса на правах вільного агента, підписавши з клубом контракт на півроку.

Неймар вже навіть встиг провести перші матчі за "смугастих", але результативними діями відзначитися поки не вдалося.