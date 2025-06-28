Ноттінгем втратив інтерес до вінгера Ювентуса

Ноттінгем Форест втратив інтерес до вінгера Ювентуса Тімоті Веа.

Про це повідомляє ESPN.

"Лісники" домовились із туринцями про трансфер Веа та Мбангуля за 22 мільйони фунтів, проте Тімоті вирішив не давати остаточну відповідь, а дочекатись більш привабливих пропозицій.

У підсумку, Форест вирішили не чекати на рішення футболіста та втратили до нього інтерес.

На рахунку Веа 43 матчі в сезоні-2024/25, в яких він забив шість м'ячів та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялось, що Ноттінгем може підписати колишнього капітана Ліверпуля.