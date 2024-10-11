Кварцяний назвав рахунок, з яким Україна переможе Грузію в матчі Ліги націй

Колишній наставник луцької Волині Віталій Кварцяний спрогнозував перемогу збірної України в матчі третього туру Ліги націй проти Грузії.

Його слова передає портал Sport.ua.

"Судячи з реакції Сергія Реброва, у розпорядженні якого через різні причини немає низки футболістів, він підійшов до цього абсолютно спокійно. Наш чемпіонат зараз проходить на веселій ноті, і вже немає такого явного відриву третього-п’ятого місць від лідерів – Динамо та Шахтаря. Так от, Ребров спокійно зреагував, і це свідчить про відчуття впевненості тренерського штабу.

Я вважаю, що він зробить все можливе для того, аби скоригувати склад і налаштувати підопічних на гру з урахуванням усіх факторів. А тренерський штаб додасть необхідних штрихів, зважаючи на стан футболістів та їхнє бажання. Впевнений, воно буде великим. Відчуваю, що наша збірна сьогодні виграє.

З яким рахунком? Україна переможе 2:1", – сказав Кварцяний.

Матч між збірними України та Грузії відбудеться сьогодні, 11 жовтня. Початок зустрічі о 21:45. Наш сайт проведе текстову трансляцію.

Нагадаємо, Грузія очолює турнірну таблицю Групи 1 у Лізі B. Команда Віллі Саньоля у вересні розгромила Чехію, а потім мінімально перемогла Албанію.