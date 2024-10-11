Збірні України та Грузії визначились із комплектами форми на матч Ліги націй

У матчі 3 туру Ліги націй УЄФА проти Грузії збірна України зіграє у жовтому комплекті форми.

Про це повідомляє УАФ.

Зазначимо, що новий комплект форми був представлений 9 жовтня 2024 року. Adidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.

Матч Україна – Грузія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Його обслужить австрійська бригада суддів.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, а Чемпіона проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.