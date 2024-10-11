Дві втрати. Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Грузії

Збірна України з футболу оголосила заявку на матч проти Грузії у Лізі націй. До неї увійшли 23 гравці, серед них відсутні півзахисники Тарас Степаненко та Владислав Кабаєв.

Про це повідомляє телеграм-канал УАФ.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток (Остін, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

УАФ

Зустріч Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок матчу – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Збірна України посідає останнє місце в турнірній таблиці своєї групи з нулем очок, Грузія лідирує з шістьма. Албанія і Чехія мають по три залікових пункти.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.

14 жовтня команда Сергія Реброва зіграє з Чехією.