Відомий колір форми збірної України на матч з Албанією

Збірна України проведе матч у Лізі Націй проти Албанії в ігровій формі жовтого кольору, албанці будуть у червоному.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Сьогодні, 7 вересня, українська збірна проведе свій перший матч проти Албанії у розіграші євротурніру-2024/2025.

Матч відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Заявка збірної України на гру проти Албанії:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Олександр Тимчик, 20. Олександр Піхальонок, 21. Владислав Кабаєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через травму форвард Роми Артем Довбик та вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустять матчі збірної України у Лізі націй.

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