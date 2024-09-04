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УПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України

Андрій Яросименко — 4 вересня, 07:53
УПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
УПЛ

Затверджено розклад матчів 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє УПЛ.

Сьомий тур розпочнеться 21 вересня, після міжнародної паузи, спричиненої виступами національних збірних, у матчі-відкритті туру одеський Чорноморець зіграє проти львівських Карпат.

Субота, 21 вересня

  • 13:00 — Чорноморець — Карпати
  • 15:30 — Олександрія — Лівий Берег
  • 18:00 — Динамо — Рух

Неділя, 22 вересня

  • 13:00 — Інгулець — Верес
  • 15:30 — Кривбас — Ворскла
  • 18:00 — Полісся — ЛНЗ

Понеділок, 23 вересня

  • 15:30 — Колос — Зоря
  • 18:00 — Шахтар — Оболонь

Нагадаємо, поєдинок 6 туру Кривбас — Шахтар перенесли через тривогу. Станом на 50 хвилину "гірники" вигравали з рахунком 1:0. З'являлась інформація, що матч дограють аж у 2025 році.

Верес Ворскла Зоря Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Зоря Луганськ

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