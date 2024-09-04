УПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
УПЛ
Затверджено розклад матчів 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє УПЛ.
Сьомий тур розпочнеться 21 вересня, після міжнародної паузи, спричиненої виступами національних збірних, у матчі-відкритті туру одеський Чорноморець зіграє проти львівських Карпат.
Субота, 21 вересня
- 13:00 — Чорноморець — Карпати
- 15:30 — Олександрія — Лівий Берег
- 18:00 — Динамо — Рух
Неділя, 22 вересня
- 13:00 — Інгулець — Верес
- 15:30 — Кривбас — Ворскла
- 18:00 — Полісся — ЛНЗ
Понеділок, 23 вересня
- 15:30 — Колос — Зоря
- 18:00 — Шахтар — Оболонь
Нагадаємо, поєдинок 6 туру Кривбас — Шахтар перенесли через тривогу. Станом на 50 хвилину "гірники" вигравали з рахунком 1:0. З'являлась інформація, що матч дограють аж у 2025 році.