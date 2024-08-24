Відмовився їхати: Полісся не змогло підписати польського нападника

Житомирське Полісся могло підписати нападника польської Арки Кароля Чубаку, однак трансфер зірвався.

Про це повідомляє Sport.interia.

За інформацією джерела, житомиряни зробили пропозицію Арці Гдині щодо Кароля. Разом з бонусами сума трансферу становила близько мільйона євро. Це був би рекорд для клубу з Гдині. Однак гравець відхилив пропозицію, не бажаючи переїжджати в охоплену війною Україну.

Чубак є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату Польщі сезону-2023/24. Він провів 39 матчів, відзначившись 16 голами, та оформивши 6 асистів.

Нагадаємо, раніше "вовки" відпустили двох гравців команди, які були у складі клубу, ще коли Полісся грало у Першій лізі. Ними стали Артем Козак та Пилип Будківський.