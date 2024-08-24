Відмовився їхати: Полісся не змогло підписати польського нападника
Кароль Чубак
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Житомирське Полісся могло підписати нападника польської Арки Кароля Чубаку, однак трансфер зірвався.
Про це повідомляє Sport.interia.
За інформацією джерела, житомиряни зробили пропозицію Арці Гдині щодо Кароля. Разом з бонусами сума трансферу становила близько мільйона євро. Це був би рекорд для клубу з Гдині. Однак гравець відхилив пропозицію, не бажаючи переїжджати в охоплену війною Україну.
Чубак є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату Польщі сезону-2023/24. Він провів 39 матчів, відзначившись 16 голами, та оформивши 6 асистів.
Нагадаємо, раніше "вовки" відпустили двох гравців команди, які були у складі клубу, ще коли Полісся грало у Першій лізі. Ними стали Артем Козак та Пилип Будківський.