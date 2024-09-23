Рома з голом та асистом Довбика розгромила Удінезе: огляд матчу

Рома розгромила Удінезе в першому матчі під керівництвом Івана Юрича. Український нападник Артем Довбик відкрив рахунок та відзначився асистом на Томмазо Бальданці.

Огляд матчу

Чемпіонат Італії – Серія А

5 тур, 22 вересня

Рома – Удінезе 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Довбик 19, 2:0 – Дібала (пен) 49, 3:0 – Бальданці 70

За результатами матчу 27-річного українського форварда визнали найкращим гравцем матчу. Для нього – це перша нагорода MVP в Італії. Сьогоднішній гол у ворота Удінезе став для нього другим у складі римлян.

Для "вовків" це була перша перемога у поточному чемпіонаті. Наразі команда має в активі 6 очок та посідає 10-те місце у турнірній таблиці.