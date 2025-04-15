УАФ опублікувала перемовини арбітрів у суперечливих епізодах 24 туру УПЛ

Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала фрагменти з перемовин арбітрів окремих суперечливих епізодів матчів 24 туру УПЛ.

Йдеться про два епізоди з влучанням м’яча у руку у карному майданчику. Перший трапився у матчі Оболонь – Чорноморець (1:0). У компенсований до першого тайму арбітр Олексій Деревінський призначив пенальті у ворота одеситів за гру рукою Богдана Білошевського у своєму карному майданчику.

Другий епізод трапився у матчі Рух – Олександрія (1:1), коли м’яч влучив у руку гравцеві Руха Артуру Рябову. У цьому епізоді пенальті не було призначено через те, що м’яч спершу влучив у праву, притиснуту до тіла руку хавбека Руху.

Непризначення пенальті у цьому епізоді викликало обурення головного тренера Олександрії Руслана Ротаня.