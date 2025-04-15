Віцепрезидент УАФ подав у відставку

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Павло Бойчук найближчим часом покине свою посаду.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією джерела, він вже написав заяву за власним бажанням і наразі повноваження Павла призупинені. Офіційно звільнити його можна буде лише 25 квітня, адже тоді відбудеться конгрес УАФ, який і вирішує такі питання.

Зазначимо, що Павло Бойчук прийшов до УАФ у січні 2024 року разом із теперішнім президентом асоціації Андрієм Шевченком. До цього він працював юристом Шевченка.

Напередодні колишній генеральний директор львівського Руха Ігор Дедишин став новим технічним директором Української асоціації футболу.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко не зміг отримати місце у Виконкомі УЄФА, програвши в голосуванні. Пізніше володар Золотого м'яча-2004 заявив, що це сталося через "політичні причини".