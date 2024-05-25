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Офіційно: Руні став головним тренером клубу Чемпіоншипу

Владислав Уткін — 25 травня, 16:20
Офіційно: Руні став головним тренером клубу Чемпіоншипу

Англійський Плімут, який виступає в Чемпіоншипі, оголосив про призначення Вейна Руні.

Про це пресслужба клубу повідомила у соцмережах.

Зазначимо, що останнім клубом екскапітана збірної Англії був Бірмінгем, який він очолив у жовтні та провів на чолі команди у рамках чемпіонату 15 матчів, з яких виграв лише 2. Під його керівництвом команда з 6-го місця у Чемпіоншипі опустилася на 20. Також він очолював Дербі Каунті (2020-2022 р.) та Ді Сі Юнайтед (2022-2023 р.)

Плімут за підсумками сезону посів 21 місце у Чемпіоншипі, набравши на 1 очко більше, ніж у Бірмінгема, який вилетів.


Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Плімут Вейн Руні

Чемпіонат Англії, Чемпіоншип

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