Офіційно: Руні став головним тренером клубу Чемпіоншипу

Англійський Плімут, який виступає в Чемпіоншипі, оголосив про призначення Вейна Руні.

Про це пресслужба клубу повідомила у соцмережах.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach.



Welcome to Argyle, Wayne.#pafc — Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 25, 2024

Зазначимо, що останнім клубом екскапітана збірної Англії був Бірмінгем, який він очолив у жовтні та провів на чолі команди у рамках чемпіонату 15 матчів, з яких виграв лише 2. Під його керівництвом команда з 6-го місця у Чемпіоншипі опустилася на 20. Також він очолював Дербі Каунті (2020-2022 р.) та Ді Сі Юнайтед (2022-2023 р.)

Плімут за підсумками сезону посів 21 місце у Чемпіоншипі, набравши на 1 очко більше, ніж у Бірмінгема, який вилетів.



