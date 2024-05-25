Офіційно: Руні став головним тренером клубу Чемпіоншипу
Англійський Плімут, який виступає в Чемпіоншипі, оголосив про призначення Вейна Руні.
Про це пресслужба клубу повідомила у соцмережах.
Зазначимо, що останнім клубом екскапітана збірної Англії був Бірмінгем, який він очолив у жовтні та провів на чолі команди у рамках чемпіонату 15 матчів, з яких виграв лише 2. Під його керівництвом команда з 6-го місця у Чемпіоншипі опустилася на 20. Також він очолював Дербі Каунті (2020-2022 р.) та Ді Сі Юнайтед (2022-2023 р.)
Плімут за підсумками сезону посів 21 місце у Чемпіоншипі, набравши на 1 очко більше, ніж у Бірмінгема, який вилетів.