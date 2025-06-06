Вест Гем викупив орендованого захисника Ніцци

Вест Гем оголосив про домовленість із Ніццею щодо викупу контракту Жана-Клера Тодібо.

Про це повідомила пресслужба "молотів".

Фінансові подробиці та строк підписаної угоди залишаються невідомими. Також клуб оголосив про повернення Евана Фергюсона у Брайтон, а Карлоса Солера до ПСЖ після оренди.

We can confirm that Jean-Clair Todibo will complete a permanent transfer from OGC Nice on July 1



Meanwhile, Carlos Soler and Evan Ferguson will return to their parent clubs following the end of their loan spells. We would like to wish them every success for the future. — West Ham United (@WestHam) June 6, 2025

Солер зіграв за Вест Гем 33 матчі у всіх турнірах, в яких по разу відзначився голом та результативною передачею.

На рахунку нападника Брайтона немає результативних дій у восьми матчах за Юнайтед. Зазначимо, що лише один поєдинок Фергюсон розпочинав у стартовому складі.

Раніше повідомлялось, що ФА наклала штраф на Вест Гем через гасла вболівальників проти геїв.