Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вест Гем викупив орендованого захисника Ніцци

Володимир Максименко — 6 червня 2025, 12:51
Вест Гем викупив орендованого захисника Ніцци
Жан-Клер Тодібо
Вест Гем

Вест Гем оголосив про домовленість із Ніццею щодо викупу контракту Жана-Клера Тодібо.

Про це повідомила пресслужба "молотів".

Фінансові подробиці та строк підписаної угоди залишаються невідомими. Також клуб оголосив про повернення Евана Фергюсона у Брайтон, а Карлоса Солера до ПСЖ після оренди.

Солер зіграв за Вест Гем 33 матчі у всіх турнірах, в яких по разу відзначився голом та результативною передачею.

На рахунку нападника Брайтона немає результативних дій у восьми матчах за Юнайтед. Зазначимо, що лише один поєдинок Фергюсон розпочинав у стартовому складі.

Раніше повідомлялось, що ФА наклала штраф на Вест Гем через гасла вболівальників проти геїв.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Тодібо Футбольні трансфери

Тодібо

Вест Гем оголосив про перехід захисника Ніцци
Вест Гем впевнений у трансфері захисника Ніцци
Ніцца повісила цінник на провідного захисника команди
Тоттенгем розпочав переговори із захисником Ніцци
Манчестер Юнайтед визначився з можливою заміною Магвайра

Останні новини