Вест Гем викупив орендованого захисника Ніцци
Жан-Клер Тодібо
Вест Гем
Вест Гем оголосив про домовленість із Ніццею щодо викупу контракту Жана-Клера Тодібо.
Про це повідомила пресслужба "молотів".
Фінансові подробиці та строк підписаної угоди залишаються невідомими. Також клуб оголосив про повернення Евана Фергюсона у Брайтон, а Карлоса Солера до ПСЖ після оренди.
Солер зіграв за Вест Гем 33 матчі у всіх турнірах, в яких по разу відзначився голом та результативною передачею.
На рахунку нападника Брайтона немає результативних дій у восьми матчах за Юнайтед. Зазначимо, що лише один поєдинок Фергюсон розпочинав у стартовому складі.
Раніше повідомлялось, що ФА наклала штраф на Вест Гем через гасла вболівальників проти геїв.