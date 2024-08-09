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Вест Гем впевнений у трансфері захисника Ніцци

Станіслав Лисак — 9 серпня, 08:13
Вест Гем впевнений у трансфері захисника Ніцци

Захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. Гравця хоче підписати Вест Гем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб упевнений, що Тодібо погодиться на перехід. Наразі "молотобійці" готуються до підписання контракту з футболістом.

Ніцца отримає 40 млн євро у вигляді оренди з обов'язковим правом викупу. Також в угоді буде визначена майбутня сума викупу француза.

У попередньому сезоні 24-річний Тодібо зіграв 33 матчі за Ніццу і відзначився трьома гольовими передачами.

Напередодні Вес Гем підписав найкращого гравця сезону у Чемпіоншипі.

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Тодібо

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