Вест Гем впевнений у трансфері захисника Ніцци

Захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. Гравця хоче підписати Вест Гем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб упевнений, що Тодібо погодиться на перехід. Наразі "молотобійці" готуються до підписання контракту з футболістом.

Ніцца отримає 40 млн євро у вигляді оренди з обов'язковим правом викупу. Також в угоді буде визначена майбутня сума викупу француза.

🚨⚒️ West Ham are confident to get final green light from Jean-Clair Todibo in the next hours.



Hijack expected to be completed on Friday with travel being prepared in case all goes to plan.



OGC Nice to receive €40m (loan with obligation to buy) plus sell-on clause.



⏳🇫🇷 pic.twitter.com/EmsXs2oyT9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024

У попередньому сезоні 24-річний Тодібо зіграв 33 матчі за Ніццу і відзначився трьома гольовими передачами.

Напередодні Вес Гем підписав найкращого гравця сезону у Чемпіоншипі.