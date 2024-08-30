Буффон отримав спеціальну нагороду від УЄФА

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон отримав нагороду від УЄФА під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2024/25.

Буффон отримав нагороду за визначні досягнення та професіоналізм, ставши прикладом для інших воротарів.

Нагадаємо, італієць завершив кар'єру у 2023 році. Його останнім клубом була Парма. Наразі він працює на посаді спортивного директора національної та молодіжної збірної Італії.

Зазначимо, що Буффон виграв чемпіонат світу-2006 зі збірною Італії, за яку відіграв 176 матчів. Також він 10 разів вигравав Серію А з Ювентусом, а ще 6 Кубків Італії та 7 Суперкубків. З ПСЖ - по одному разу лігу та Суперкубок. Також голкіпер виграв Кубок УЄФА з Пармою у сезоні 1998/99.

Напередодні спеціальну нагороду від УЄФА отримав португальський нападник Кріштіану Роналду.