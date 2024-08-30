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Буффон отримав спеціальну нагороду від УЄФА

Олександр Булава — 30 серпня, 01:05
Буффон отримав спеціальну нагороду від УЄФА
Джанлуїджі Буффон
Getty Images

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон отримав нагороду від УЄФА під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2024/25.

Буффон отримав нагороду за визначні досягнення та професіоналізм, ставши прикладом для інших воротарів.

Нагадаємо, італієць завершив кар'єру у 2023 році. Його останнім клубом була Парма. Наразі він працює на посаді спортивного директора національної та молодіжної збірної Італії.

Зазначимо, що Буффон виграв чемпіонат світу-2006 зі збірною Італії, за яку відіграв 176 матчів. Також він 10 разів вигравав Серію А з Ювентусом, а ще 6 Кубків Італії та 7 Суперкубків. З ПСЖ - по одному разу лігу та Суперкубок. Також голкіпер виграв Кубок УЄФА з Пармою у сезоні 1998/99.

Напередодні спеціальну нагороду від УЄФА отримав португальський нападник Кріштіану Роналду.

УЄФА Джанлуїджі Буффон

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