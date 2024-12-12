Вернидуб розповів про плани Кривбаса на зимове трансферне вікно

Наставник Кривбаса Юрій Вернидуб розповів про плани клубу на зимове трансферне вікно, наголосивши, що в пріоритеті знаходиться атакувальна лінія.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Я, як і будь-який інший тренер, був би задоволений, якби підсилили всі позиції. Але в пріоритеті, думаю, атакувальна лінія. Захист також: якщо говорити відверто, то ви ж бачите, хто у нас грає на позиції центральних захисників сьогодні.

Але, знову ж таки, добре, що хлопці взагалі грають, хоч і не на своїх позиціях, та приносять гарні результати команді. Підсилюватися у будь-якому випадку потрібно, це не буде зайвим", – зазначив тренер.

Вернидуб також наголосив, що важливо не переборщити з іноземцями.

"Я така людина, що ставлюся до усіх своїх футболістів однаково: хоч африканці, хоч європейці. Найголовніше, щоб хлопці виконували поставлені перед ними задачі, був порядок із дисципліною та тренуваннями. Але на мою думку, потрібна якась межа, важливо не переборщити з іноземцями.

Треба, щоб грали свої хлопці, українці, а ще краще, якщо будуть грати власні вихованці. Але я вдячний хлопцям-легіонерам, які у нас є, які грають та викладаються на повну", – сказав Вернидуб.

Раніше Вернидуб розповів, що не збирається тиснути руку жодному тренеру Карпат у матчі 17 туру УПЛ.

Нагадаємо, після поєдинку Карпати — Кривбас у першому колі УПЛ між головними тренерами відбувся конфлікт — Юрій Вернидуб не став тиснути руку Владиславу Лупашку.

Як стало відомо пізніше, наставник Кривбаса проігнорував свого колегу через те, що після третього голу з лави львів’ян пролунало "смоктати, б***ь".

Гра-відповідь відбудеться 14 грудня. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.