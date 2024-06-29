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Вернидуб про збір Кривбаса: Дуже багато бігової роботи

Олександр Булава — 29 червня, 15:30
Вернидуб про збір Кривбаса: Дуже багато бігової роботи

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб задоволений першим літнім збором команди.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Все заплановане ми виконали. 10-денний період підготовки вийшов нелегким для хлопців. Дуже багато було бігової роботи. З мʼячами почали більше займатись тільки в останні два дні, адже готувались до Інгульця.

Я дуже задоволений тим, як команда провела спаринг проти Інгульця. Перемогли, слава Богу, що без травм. Рухаємось далі.

Завтра — останній день першого збору. Після чого команда один день відпочине. А вже 1 липня вирушимо на другий збір до Словенії, де у нас заплановано ще більше роботи та цікавих контрольних матчів", — сказав Вернидуб.

Раніше стали відомі суперники Кривбаса на зборах у Словенії.

Нагадаємо, нещодавно Кривбас продав у Полісся одного зі своїх лідерів. У наступному сезоні команда зіграє у Лізі Європи.

Юрій Вернидуб Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

Кривбас

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