Верес та Полісся зіграють у завершальному матчі 7-го туру УПЛ

Володимир Максименко — 29 вересня 2025, 09:44
ФК Полісся

У понеділок, 29 вересня, відбудеться завершальний матч сьомого туру чемпіонату України – Верес вдома зіграє з Поліссям.

Гра проходитиме на стадіоні "Авангард" у Рівному, а стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Після шести турів обидві команди знаходяться в середині турнірної таблиці. "Вовки" набрали 9 залікових очок та посідають 7 сходинку. Верес після шести матчів набрав 7 балів та розташувався на 9 позиції, маючи рівність очок з Зорею, Карпатами та Кудрівкою.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо). 

Напередодні донецький Шахтар розгромив Рух та очолив турнірну таблицю УПЛ.

