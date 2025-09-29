Верес та Полісся зіграють у завершальному матчі 7-го туру УПЛ

У понеділок, 29 вересня, відбудеться завершальний матч сьомого туру чемпіонату України – Верес вдома зіграє з Поліссям.

Гра проходитиме на стадіоні "Авангард" у Рівному, а стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Після шести турів обидві команди знаходяться в середині турнірної таблиці. "Вовки" набрали 9 залікових очок та посідають 7 сходинку. Верес після шести матчів набрав 7 балів та розташувався на 9 позиції, маючи рівність очок з Зорею, Карпатами та Кудрівкою.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Напередодні донецький Шахтар розгромив Рух та очолив турнірну таблицю УПЛ.