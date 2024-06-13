Сеньківа мобілізували до ЗСУ

Футбольний експерт та ведучий KDK Андрій Сеньків повідомив, що його мобілізували до лав Збройних сил України.

Про це він розповів у Twitter.

"Я вже мобілізований. В понеділок пройшов ВЛК, у вівторок - дообстеження, в середу - забрав висновки і поїхав в ТЦК. Мені підтвердили, що через херовий зір я придатний виключно до тилової служби.

Я зайшов у ТЦК. Капітан сказав: "Всьо ясно, тобі тіки на жирні посади. Оновлять дані й відправлять додому». З впевненістю Реала ми з ним урочисто зайшли в кабінет до голови ТЦК. Жінка була злісна, нічого не слухала: "Якшо журналіст, математику знаєш. Будеш в артилерії".

Я попросив час на відношення, та й речі зібрати - до цього я не виляв, ходив всюди кожен день. Але ні — біля мене вже приставили людинку, телефон не забирали й почали оформляти.

Слава Богу дружина принесла речі й ровер. Ну, і все — туди, де славнозвісний на Львівщині полігон. Оформили тут по-скорому. Тепер я тут — у навчальному центрі.

Так що десь буду служить — з ВЛК, діагнозом і тойво — порядок. Ждіть десь у тилових)

По роботі. Гуд Ібенінг — на паузі. КДК - Болотніков рішить. Закрутка - є 3 відоси у загашнику.

Ну, і найголовніше. Я не злий на систему, на ТЦК, на щось там ще блять. Я найбільше злий тільки на й****у русню. Все через неї. А так - ну, 2.5 роки з лютого 2022-го і дотепер я жив цивільне життя. І це НЕЙМОВІРНО. Дякую тим, хто служив весь цей час. Тепер і моя черга. Порядок", — розповів Сеньків.