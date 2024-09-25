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Дали задню: клуб Першої ліги відкликав судовий позов на журналістів

Ігор Чернявський — 25 вересня, 23:40
Дали задню: клуб Першої ліги відкликав судовий позов на журналістів

Металіст 1925 відмовився від позову до журналістів Віталія Волочая та Сергія Болотнікова у справі про захист ділової репутації.

Про це Болотніков повідомив на сторінці свого проєкту KDK.

За його словами, харківський клуб відкликав свій позов ще 21 серпня – через кілька днів після того, як він та Волочай надали ситуації суспільний розголос.

Нагадаємо, ще навесні Волочай в одному з випусків KDK розповів про те, що Металіст 1925 має більші підстави вважатися правонаступником оригінального Металіста, ніж відроджений Металіст. Тоді представники Металіста 1925 майже відразу спростували заяву Волочая, але як виявилося, Лозанський суд справді ухвалив такий вердикт.

Після того, як стало відомо про позов Металіста 1925 Болотніков запропонував представникам клубу піти н***й, адже в нього та Андрія Сеньківа є важливіші справи. Цього літа обидва журналісти вступили до лав Збройних сил України.

Сергій Болотніков Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Андрій Сеньків Віталій Волочай

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