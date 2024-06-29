Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Журналіст Сеньків: Мені здавалося неправильним подорожувати Європою і розповідати про чудову атмосферу, поки мої друзі воюють тут

Игорь Чернявский — 29 червня, 14:32
Журналіст Сеньків: Мені здавалося неправильним подорожувати Європою і розповідати про чудову атмосферу, поки мої друзі воюють тут

Спортивний журналіст Андрій Сеньків вважає недоречними поїздки деяких колег за кордон під час війни.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню 11freunde.

"Якби не армія, теоретично я навіть міг поїхати на Євро, деякі мої колеги так роблять. Я нікого не засуджую, але мені здавалося неправильним подорожувати Європою і розповідати про чудову атмосферу, поки мої друзі воюють тут. Тому я залишився", — сказав Сеньків.

Нагадаємо, 13 червня Андрій мобілізувався в Збройні сили України. Як розповідав сам Сеньків у своєму Twitter, спочатку йому видали повістку, коли він їв шаурму. Невдовзі після того він пройшов ВЛК і був відправлений у навчальний центр.

війна Андрій Сеньків

Андрій Сеньків

Сеньківа мобілізували до ЗСУ
"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії
Сеньків – про штрафний Матвієнка: "Це щурячий гол, чисто шахтарівський"
Сеньків: Коломойський більше не збирається вливати в Дніпро-1 гроші
Яремчук – це повне дно: Сеньків різко висловився про стан нападника збірної України

Останні новини