Журналіст Сеньків: Мені здавалося неправильним подорожувати Європою і розповідати про чудову атмосферу, поки мої друзі воюють тут

Спортивний журналіст Андрій Сеньків вважає недоречними поїздки деяких колег за кордон під час війни.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню 11freunde.

"Якби не армія, теоретично я навіть міг поїхати на Євро, деякі мої колеги так роблять. Я нікого не засуджую, але мені здавалося неправильним подорожувати Європою і розповідати про чудову атмосферу, поки мої друзі воюють тут. Тому я залишився", — сказав Сеньків.

Нагадаємо, 13 червня Андрій мобілізувався в Збройні сили України. Як розповідав сам Сеньків у своєму Twitter, спочатку йому видали повістку, коли він їв шаурму. Невдовзі після того він пройшов ВЛК і був відправлений у навчальний центр.