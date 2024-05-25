Історія пишеться з українцями: унікальне досягнення Жирони в Ла Лізі

Перемога Жирони над Гранадою (7:0) в матчі останнього 39 туру Ла Ліги стала 25 для каталонців за сезон. Команда українців стала першою за майже 30 років, не враховуючи грандів, кому таке вдалося.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що єдиною командою, за винятком Реала, Барселони та Атлетика Мадрид, якій вдалося досягнути показника у 25+ перемог за сезон стала Валенсія в розіграші-1995/96. Тоді вони виграли 26 поєдинків.

25 - @GironaFC_Engl have finished @LaLigaEN 2023/24 with 25 wins in 38 games (D6 L7), a record that, excluding Real Madrid, Barcelona and Atlético, had only been achieved by one team: Valencia in 1995/96 (26 wins in 42 games).



Unleashed. pic.twitter.com/hdUu1oelo7 — OptaJose (@OptaJose) May 24, 2024

У поточному сезоні українці зробили чималий внесок у третє місце команди. Артем Довбик. Він зіграв 36 матчів у чемпіонаті, забив 24 м'ячі та віддав 8 асистів.

За голами він повторив досягнення Андрія Шевченка в сезонах 1999/00, 2000/01 та 2003/04 та побив рекорд Жирони в Ла Лізі. До цього найкращий результат показав Крістіан Стуані в розіграші 2017/18 років, забивши 21 м'яч.

У Віктора Циганкова також вистачає гольових дій. За 30 поєдинків у Ла Лізі він відзначився 8 разів та 7 віддав гольову передачу.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Циганков став ціллю декількох клубів АПЛ. Також стало відомо, що Довбиком цікавиться Челсі.