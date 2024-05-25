Історія пишеться з українцями: унікальне досягнення Жирони в Ла Лізі
Перемога Жирони над Гранадою (7:0) в матчі останнього 39 туру Ла Ліги стала 25 для каталонців за сезон. Команда українців стала першою за майже 30 років, не враховуючи грандів, кому таке вдалося.
Про це повідомляє OptaJose.
Зазначається, що єдиною командою, за винятком Реала, Барселони та Атлетика Мадрид, якій вдалося досягнути показника у 25+ перемог за сезон стала Валенсія в розіграші-1995/96. Тоді вони виграли 26 поєдинків.
У поточному сезоні українці зробили чималий внесок у третє місце команди. Артем Довбик. Він зіграв 36 матчів у чемпіонаті, забив 24 м'ячі та віддав 8 асистів.
За голами він повторив досягнення Андрія Шевченка в сезонах 1999/00, 2000/01 та 2003/04 та побив рекорд Жирони в Ла Лізі. До цього найкращий результат показав Крістіан Стуані в розіграші 2017/18 років, забивши 21 м'яч.
У Віктора Циганкова також вистачає гольових дій. За 30 поєдинків у Ла Лізі він відзначився 8 разів та 7 віддав гольову передачу.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Циганков став ціллю декількох клубів АПЛ. Також стало відомо, що Довбиком цікавиться Челсі.