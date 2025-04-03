Вдруге поспіль був замінений: Забарний отримав найнижчу оцінку в Борнмуті за поразку від Іпсвіча

Центрбек Борнмута Ілля Забарний традиційно взяв участь у матчі своєї команди, яка в 30 турі АПЛ приймала Іпсвіч.

Український захисник, як завжди, вийшов у стартовому складі "вишень", які зазнали поразки 1:2. За цю гру Забарний отримав від SofaScore оцінку 6,1 бала, що стало найнижчим показником у команді Андоні Іраоли.

Це також друга найнижча оцінка серед усіх гравців, що брали участь у цьому поєдинку. Нижчу оцінку за Забарного отримав тільки представник Іпсвіча Бенджамін Джонсон (5,8). Найкращим гравцем зустрічі став центрбек гостей Дара О'Ші (8,1).

За 87 хвилин на полі Забарний зробив два виноси м'яча, один відбір, 62 дотики до м'яча, віддав 86% передач (48/56), виграв по одній дуелі з п'яти на землі та в повітрі. Ілля також 9 разів втратив м'яч, два рази дозволив пройти себе, двічі порушив правила, тільки два переводи м'яча з семи були точними, а його єдиний навіс не знайшов цілі.

Варто зазначити, що Ілля вдруге в сезоні був замінений по ходу матчу. Раніше це трапилося у домашній грі з Брентфордом, яку Борнмут також програв з рахунком 1:2.

Після 30 зіграних турів команда Забарного посідає десяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 44 очки. Борнмут програв чотири з п'яти останніх матчів чемпіонату, ще одного разу зігравши внічию.

У наступному турі Ілля з одноклубниками зіграють на виїзді проти Вест Гема. Ця гра відбудеться 5 квітня.

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