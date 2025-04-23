Генеральний директор ЛНЗ: Призначення було зненацька

Виконуючий обов'язки генерального директора ЛНЗ Василь Каюк висловився про своє призначення та окреслив головне завдання клуб на залишок сезону.

Фахівець поспілкувався із Центром футбольних новин.

"Моє призначення було зненацька. Після матчу з Інгульцем я отримав дзвінок від президента клубу та отримав інформацію, що з наступного дня розпочинаю роботу як в.о. генерального директора. Моя реакція? Навіть не було часу, щоб зрозуміти, де я роблю та що я роблю.



Про довгострокові завдання зараз не говоримо. Залишилося 5 матчів в УПЛ, тому моє завдання допомогти команді здобути якнайбільшу кількість очок. Це є завдання номер один.



Була зустріч з Романом Йосиповичем Григорчуком, говорили про плани на наступну гру, на кінець сезону. Керівництво повністю довіряє тренеру і ми віримо, що він зможе допомогти досягнути тих цілей, які ми перед собою ставимо", – розповів Каюк.