Гол Ваната Зальцбургу став знаковим для українського футболу

Форвард київського Динамо Владислав Ванат встановив два досягнення забивши гол у ворота Ред Булл Зальцбург у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Зазначається, що цей гол став 700-м голом усіх українських клубів у всіх єврокубкових турнірах. Також — це 30-й гол Владислава у складі "біло-синіх". 22-річний нападник став 30-м футболістом Динамо, який зміг забити таку кількість м'ячів за часів незалежності України.

Нагадаємо, попри гол-красень Ваната, за сумою двох матчів Зальцбург переміг українську команду з рахунком 3:1. Команда Олександра Шовковського зіграє на груповому етапі Ліги Європи.

Вже відомо, в який кошик потрапили кияни. Своїх суперників "біло-сині" дізнаються у п’ятницю, 30 серпня. Початок жеребкування о 14:00 за київським часом.