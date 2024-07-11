Ван піс існує: Боруссія презентувала нову 10-ку команди

Останніми роками культура аніме почала масово ширитися в усіх сферах, зокрема, дійшла і до футболу. Неодноразово гравці святкували голи в іконічних позах з різних творів.

І на фоні цього приємно вирізняється дортмундська Боруссія. Нещодавно Юліан Брандт взяв номер легендарного для команди Марко Ройса, і презентація цієї події була оформлена у стилі не менш легендарного аніме Ван піс.

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З одного боку це було неочікувано, що футбольний клуб презентував футболіста саме так. Проте, якщо трохи розібратися, то стає очевидно, що Брандт є фанатом Ван піса, тому ніяких питань виникати не може.

@bvb 🏴‍☠️ Trafalgar D. Brandt had a bite of the Devil Fruit 🍎 ♬ Originalton - Borussia Dortmund

До того ж можна провести паралелі з цим аніме та історією Ройса/Брандта. Тож, що таке Ван піс? Це канонічна для жанру історія про пригоди пірата у морі, яка насправді є значно глибшою та зачіпає безліч соціально-політичних тем.

Сюжет розповідає про молодого хлопця, який надихнувся шляхом легендарного Гол Д Роджера, що отримав титул короля піратів, та хоче стати таким самим. Яка простежується паралель? Марко також легенда, легенда Боруссії. І Юліан взяв його 10-ий номер, тобто зайняв його місце.

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Хто такий Марко Ройс для Боруссії? Німець приєднався до команди влітку 2012 року і провів за команду 424 поєдинки. За цей час він так і не зміг виграти жодного серйозного титулу, в колекції його трофеїв лише 2 Кубки та три Суперкубки Німеччини. Проте Ройс однозначно вписав себе в історію, ставши найкращим асистентом команди та одним з найкращих бомбардирів.