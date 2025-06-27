Валенсія знайшла гроші для завершення будівництва "Нової Местальї"

Валенсія успішно завершила фінансування будівництва свого нового стадіону під назвою "Ноу Месталья" (Нова Месталья з іспанської).

Про це "кажани" повідомили на своєму сайті.

Протягом останніх кількох місяців клуб працював над структуруванням складної та масштабної угоди на загальну суму 322 мільйони євро.

Згідно з джерелом, Боргова операція була структурована наступним чином:

випуск облігацій з 28-річним терміном погашення на суму 237 мільйонів;

оформлення п'ятирічного кредиту на суму 85 мільйонів.

Іспанці очікують, що короткостроковий кредит буде погашений за рахунок надходжень від продажу землі, на якій стоїть стара "Месталья", після завершення будівництва нового стадіону.

"Ноу Месталья" Валенсія

Відкриття нової арени заплановане на 2027 рік. Валенсія очікує, що "Ноу Месталья" стане стадіоном світового класу, який сприятиме зростанню клубу та забезпечить нові, довгострокові, стабільні джерела доходу, що посилить конкурентоспроможність на десятиліття вперед.

Новий дім валенсійського колектива матиме найвищу категорію, присвоєну ФІФА для футбольних стадіонів, і вміщуватиме понад 70 000 глядачів.

Клуб планує значно підвищити дохід від різного роду заходів, які проходитимуть на стадіоні, у порівнянні із нинішньою "Местальєю", яка вміщує 55 000 глядачів.

Нагадаємо, що у травні Валенсія вимагала виправлення інформації в документальному фільмі про Вінісіуса Жуніора від Netflix. Клуб навіть погрожував судовим позовом ччерез один фрагмент стрічки.