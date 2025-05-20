Клуб Ла Ліги вимагає виправлення інформації в документальному фільмі про Вінісіуса від Netflix
Клуб Ла Ліли Валенсія звинуватила творців фільму від Netflix про Вінісіуса Жуніора у брехні. "Кажани" погрожують судовим позовим.
Відповідна інформація з'явилася у соцмережах команди.
"У зв'язку з несправедливими заявами та брехнею, допущеними щодо вболівальників футбольного клубу Валенсія, клуб зажадав у письмовій формі негайного виправлення інформації про події на стадіоні "Месталья", яка не відповідає дійсності.
Правда і повага до наших уболівальників має перемогти. Футбольний клуб Валенсія залишає за собою право звернутися до суду", – йдеться у заяві клубу.
Документальний фільм про Вінісіуса "Танцюй, Віні!", який розповідає про шлях бразильця до успіху, вийшов 15 травня.
В одному з епізодів трибуна "Местальї" скандує "tonto" ("дурень") на адресу Вінісіуса, однак у субтитрах стоїть слово "mono" ("мавпа").
Фільм отримав чимало критики. Рейтинг "Танцюй Віні" на IMDb — 3,9 із 10, на Rotten Tomatoes у нього одна зірка з п'яти.