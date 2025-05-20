Клуб Ла Ліги вимагає виправлення інформації в документальному фільмі про Вінісіуса від Netflix

Клуб Ла Ліли Валенсія звинуватила творців фільму від Netflix про Вінісіуса Жуніора у брехні. "Кажани" погрожують судовим позовим.

Відповідна інформація з'явилася у соцмережах команди.

"У зв'язку з несправедливими заявами та брехнею, допущеними щодо вболівальників футбольного клубу Валенсія, клуб зажадав у письмовій формі негайного виправлення інформації про події на стадіоні "Месталья", яка не відповідає дійсності.

Правда і повага до наших уболівальників має перемогти. Футбольний клуб Валенсія залишає за собою право звернутися до суду", – йдеться у заяві клубу.